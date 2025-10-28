La Xunta apuesta por el patrimonio natural de la Ribeira Sacra para su desarrollo turístico

Archivo - Un catamarán navega por los cañones del río Sil durante el trayecto por la Ribeira Sacra, a 28 de abril de 2023, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha recalcado este martes que la Xunta mantendrá su "compromiso" con el desarrollo de la Ribeira Sacra al apoyar "distintas iniciativas enmarcadas en un plan de sostenibilidad turística.

Así lo ha manifestado este director durante su intervención en el Foro Territorios Patrimonio 2025, en Monforte de Lemos, un evento que reúne a representantes de instituciones, comunidades locales, expertos y proyectos de referencia nacionales e internacionales bajo el lema 'Un patrimonio para habitar'.

Turismo de Galicia invirtió este año 2 millones en ayudas en municipios de menos de 10.000 habitantes para mejorar sus recursos y avanzar en la diversificación turística, que benefició a 67 municipios.

Además del plan de sostenibilidad, Merelles ha mencionado otro proyecto de cascos históricos y villas termales, también dotado de dos millones de euros, y la financiación de acciones de 'geodestino'.

"Este apoyo permitió mejorar los recursos turísticos locales y promocionar la diversificación en el territorio", ha subrayado el director.