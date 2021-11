Fundación Mallorca Turismo aumenta su presupuesto para actuaciones que ayudan a alargar la temporada

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mallorca Turismo ha aumentado su presupuesto para desarrollar actuaciones que ayudarán a alargar la temporada turística del próximo año 2022.

Según ha informado el Consell este sábado en una nota de prensa, el Patronato de la Fundación Mallorca Turismo ha aprobado su Plan de Actuación 2022, que contará con un presupuesto de 8,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 30% aproximadamente respecto a 2021. Esto demuestra, el esfuerzo del Consell por apoyar a la industria turística isleña en un año para consolidar la recuperación económica.

Las acciones previstas para el año 2022 están enmarcadas en el Plan Estratégico de Turismo de Mallorca 2020-2023, y se centrarán principalmente en alargar la temporada turística y especializar la isla en los productos estratégicos: deportes, premium, MICE, turismo de rodajes, gastronomía, naturaleza, cultura y arte. Así, se seguirá la hoja de ruta de promoción digital y audiovisual, sostenible y específica de producto.

En este sentido, se continuarán dando pasos en la mejora del posicionamiento digital de la marca Mallorca y, a la vez, en la promoción turística digital del destino, dentro de un mundo y en un momento en que, tras la pandemia, la digitalización es clave. Se verán beneficiadas la web institucional y promocional, las redes sociales y el boletín informativo, además de otros canales externos.

Precisamente, una de las actuaciones principales será la línea de marketing, iniciada en 2020, y en la que se continuarán priorizando las inserciones en entornos tecnológicos, fundamentalmente webs, redes sociales, campañas en Google Display, campañas de contenido de marca, boletines de información y televisión. Esta colaboración público-privada se inició en 2020 y concentra la promoción del destino en los productos y segmentos prioritarios para Mallorca.

El conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra, ha afirmado que "para alargar temporada y diversificar el producto turístico es imprescindible la colaboración público-privada". Además, ha destacado el carácter "flexible de todas las acciones planteadas en el Plan de actuaciones 2022, para que así se puedan realizar los cambios y adaptaciones necesarios según las circunstancias imprevisibles que se puedan presentar".

También, ha añadido, "para mantenerse al día de la situación en los mercados de origen de los turistas y poder detectar las necesidades de promoción, se mantendrá una comunicación y unas relaciones públicas permanentes a través del servicio de agencias en origen". "Contamos con cuatro agencias que actúan como delegaciones de Mallorca en Alemania, Gran Bretaña, los países nórdicos y España y se tendrá otra en el mercado francófono", ha sentenciado Serra.

Uno de los mayores esfuerzos presupuestarios que se llevarán a cabo es en la convocatoria de diferentes líneas de patrocinios y subvenciones, que permitirá apoyar eventos de iniciativa privada de fuerte impacto nacional e internacional. Así, se patrocinarán grandes eventos (un millón de euros), eventos de menor envergadura (300.000 euros) y festivales audiovisuales (300.000 euros).

Aparte de esta convocatoria general de patrocinios de eventos, que suma un total de 1,6 millones de euros, varias entidades recibirán ayudas de hasta 150.000 euros para organizar actos de especial relevancia para alargar la temporada y diversificar el producto turístico, como puede ser el Road to Mallorca de golf, la feria de lujo Do Not Disturb o el campeonato de España de ciclismo en Mallorca.

También cabe mencionar que la Fundació Mallorca Turismo convocará ayudas a los ayuntamientos para organizar actividades con repercusión turística por una cuantía total de 200.000 euros.

Además, visto el éxito de las cuatro convocatorias del programa de estancias turísticas 'Gaudeix l'illa' para alargar temporada, se plantea una nueva edición para personas mayores de cara a la primavera (450.000 euros).

FERIAS Y PRESS TRIPS

Por supuesto, la Fundació Mallorca Turismo mantendrá su presencia en ferias nacionales e internacionales especializadas en producto, en mercados consolidados así como en emergentes y en aquellos que muestran signos de ser susceptibles de viajar hacia Mallorca. La previsión es asistir a 25 ferias, además de la asistencia de la Mallorca Film Commission a festivales y mercados audiovisuales.

Igualmente, dado que se ha constatado que la mejor manera de mostrar la isla es a través de embajadores clave, se continuará con las colaboraciones con agentes de viaje, medios de comunicación, influenciadores y prescriptores de producto a través de roadshows, workshops, press trips y fam trips nacionales e internacionales.

OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTENIBLE

Desde este 2021 Mallorca es uno de los 30 destinos de todo el mundo que cuenta con un Observatorio de Turismo Sostenible. Formar parte de la red de observatorios supone participar en un sistema que proporciona herramientas de seguimiento puntual, sistemático y regular del rendimiento y del impacto turístico.

En el próximo año 2022, deberá ejecutarse la primera fase del sistema de inteligencia turística (SIT) para el Observatorio de Turismo Sostenible.

MALLORCA FILM COMMISSION

Por último, la Fundación, a través de la Mallorca Film Commission, desarrollará actuaciones para estimular la industria audiovisual, promocionar la isla como un plató de rodajes y potenciar su imagen turística.

Por este motivo, se mantienen las subvenciones al fomento del sector audiovisual y los patrocinios de rodajes.