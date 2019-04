28A.- El dispositiu de Cort per a les eleccions generals integra 850 urnes a repartir a 79 col·legis electorals

Publicado 11/4/2019 15:05:22 CET

L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dijous del dispositiu logístic de cara a les eleccions generals del 28 d'abril en el qual el Servei de Logística de Cort disposarà de 850 urnes i 435 taules a repartir a 79 col·legis electorals i el cost total dels quals serà de 130.000 euros.

Així ha informat el Consistori a través d'un comunicat en el qual han detallat que, a més, es disposaran de 1.010 cadires i 170 cabines per garantir el secret del vot.

Així mateix, han avançat que les brigades municipals treballaran "fins al mateix dia" per garantir l'operatiu ja que, segons ha explicat Cort, els equips estan adaptant 27 col·legis electorals per garantir l'accessibilitat a través de rampes i taules adaptades per a persones amb discapacitat.

L'Ajuntament ha apuntat que les brigades comencen els treballs un mes abans del dia de les eleccions, encara que ha assenyalat que, en estar la Setmana Santa pel mig, els operaris han començat abans a treballar i a realitzar hores extra, per la qual cosa Cort xifra el cost de la logística de cara a les eleccions del 28 d'abril en 130.000 euros.

Finalment, han avançat que les brigades deixaran alguns elements ja que s'hauran de tornar a col·locar de cara els comicis del 26 de maig, en els quals el dispositiu logístic de Cort es doblegarà.