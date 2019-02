Armengol reafirma l'"aposta" del Govern pel sector audiovisual en la recepció als nominats als Goya

Publicado 12/2/2019 18:06:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reafirmat aquest dimarts l'"aposta" de l'Executiu balear pel sector audiovisual i cultural de Balears i s'ha referit als representants del cinema balear que van ser guardonats i nominats en els passats Premis Goya com a "referents culturals" que "posicionen les Balears a nivell internacional".

Durant la recepció en el Consolat de Mar, el guanyador del Goya al Millor Curtmetratge Documental per 'Gaza', Carles Bover, ha titllat de "més que necessari" el suport institucional per a "difondre i fer arribar" projectes audiovisuals mentre que els nominats al Millor Curtmetratge Documental per 'Kyoko', Marcos Cabotá i Joan Bover, han destacat l'"era d'or" del cinema balear i la "necessitat" de "continuar donant suport a" el sector del cinema i de la cultura.

Per part seva, el coguionista de 'Campions', David Marqués, que va ser premiada com a Millor Pel·lícula i va ser nominada com a Millor Guió Original, no ha pogut assistir a l'acte.