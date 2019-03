Balears registrarà en 2030 un augment de la població major de 70 anys que duplicarà la mitjana nacional, segons el CES

Publicado 27/3/2019 14:29:11 CET

El president del Consell Econòmic i Social (CES) de Balears, Carles Manera, ha assenyalat aquest dimecres que Balears registrarà el 2030 un increment de 58.000 persones (46,4%) en la població major de 70 anys, gairebé el doble del que registrarà Espanya.

Segons l''Estudi sobre la Prespectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de Balears en l'Horitzó 2030 (H2030)' elaborat pel CES a petició del Govern, l'esperança de vida passarà dels 82,9 als 84,8 anys, la qual cosa suposarà multiplicar per dos la població depenent.

Aquesta població depenent passarà de 20.103 persones el 2018 a 40.209 el 2030, mentre que el percentatge de menors de 15 anys es mantindrà damunt les 175.000 persones, amb un augment notable dels joves de nacionalitat estrangera, que passaran de representar del 15,8% el 2017 al 30,5% del total d'aquest grup el 2030. A més, el total de població estrangera passarà del 16,8% el 2017 al 20,2% l'any 2030.

Així mateix, Balears continuarà sent la Comunitat Autònoma amb el creixement demogràfic més important, ja que amb un 18,6% serà la regió que més creixi, seguida per Canàries amb un 14,8% i Madrid amb un 10,9%. Per això, Manera ha afirmat que "la congestió demogràfica a les Illes serà rellevant", amb una pressió humana que "anirà en augment en dies determinats de l'estiu".

"La població és el principal element que condiciona tota la resta perquè si aquesta creix implica més necessitats, més reptes i més actuacions per part de les administracions públiques", ha subratllat, al que ha afegit que "aquest problema inferirà en la necessitat d'una major oferta d'habitatge públic".

Davant això, ha lamentat que davant "una absència d'oferta" arribi un major "encariment dels preus de lloguer" dels habitatges, la qual cosa al seu torn pot provocar "un risc d'increment de la desigualtat".

D'altra banda, aquest progressiu augment de l'envelliment de la població dispararà la despesa de famílies en Salut (17,6%), enfront de la despesa en Educació, que caurà un 11%. Els nuclis familiars que més creixeran seran els de cinc o més persones, amb taxes del 50%, mentre que els nuclis de dues persones continuaran sent els majoritaris, amb un 31% del total de les llars el 2030.

En relació a l'ocupació, l'any 2030 hi haurà en Balears una situació de pràcticament plena ocupació amb una taxa d'atur de solament el 5,4% i una generació de 122.200 noves ocupacions.

Manera ha presentat aquestes dades acompanyat del catedràtic d'Economia, Anton Costas; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet; el president del CES a Espanya, Marcos Peña; i la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En concret, es tracta d'un Llibre Blanc elaborat per 64 científics professors de la UIB, experts d'altres àmbits i membres i científics del Consell Assessor. D'aquesta manera, s'analitzen les tendències de fons o globals i impactes principals en àrees estratègiques i la política econòmica, laboral, social i mediambiental, que es proposa per contrarestar les tendències negatives i afavorir les positives.

"POLÍTIQUES DE FUTUR"

Finalment, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agraït al CES la realització d'aquest estudi perquè "permet posar la mirada i els esforços necessaris a corregir els advertiments i seguir amb les millores necessàries perquè aquesta regió pugui seguir progressant el 2030 i més enllà d'aquest any".

"Aquest Govern sempre ha tingut clar que cal actuar amb rapidesa però no solament pensant en el present, sinó ampliant l'horitzó per no estar sempre corregint errors urgents. Hem centrat els nostres esforços a fer polítiques de futur, per això aquests estudis són imprescindibles", ha afegit. A més, ha assegurat que, davant l'envelliment progressiu de la població, aquest Govern ha impulsat polítiques en matèria de serveis públics amb la finalitat de "estar preparats i pal·liar" aquest envelliment.

Finalment, ha insistit en la necessitat de "posar les llums llargues per dibuixar i construir junts un futur millor per a Balears" i ha destacat que ara la regió "està preparada per afrontar molts d'aquests reptes". "Crec que que tenim moltes coses avançades a Balears i aquest estudi ens ajuda a poder prendre millors decisions de cara al futur", ha conclòs.