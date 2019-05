Bestard reclamarà la competència de Pesca pel Consell amb la finalitat d'"unificar les àrees del món rural"

Publicado 16/5/2019 17:06:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha assegurat aquest dijous que reclamarà les competències d'Agricultura i Pesca amb l'objectiu d'"unificar totes les àrees del món rural".

"Són àrees lligades a la de Caça, que ja és del Consell, i és necessari que les competències del sector primari lligades al món rural es gestionin des de la mateixa administració", ha argumentat Bestard mitjançant un comunicat.

El candidat, també ha apostat per permetre la pesca recreativa i esportiva en aigües del Parc Nacional de Cabrera, ja que "és possible mantenir les arts pesqueres tradicionals amb la sostenibilitat del Parc, i això ha de fer-se sobre la base de criteris científics, no en prohibicions sectàries".

En aquest sentit, des de Vox han afegit que la pesca esportiva és "un important generador de negoci" a les Illes i que "milers de treballadors i famílies depenen d'aquesta activitat", "mou 57 milions d'euros anuals i la practiquen unes 100.000 persones".

D'altra banda, Bestard també ha proposat promoure la derogació de la Disposició final segona de Llei Agrària de les Illes, desenvolupar estudis per avaluar de forma continuada la sostenibilitat de la pesca esportiva i crear un Consell Pesquer Recreatiu, entre d'altres.