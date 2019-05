Busquets: "Els hotelers són una part important del sector turístic però no han de marcar la política del Govern"

Publicado 29/5/2019 13:52:39 CET

Busquets diu que "en un futur proper s'hauran de pactar els nous 'Acords pel Canvi' i es decidiran quines polítiques dur a terme" en aquest sector

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha considerat aquest dimecres que "els hotelers són una part important del sector turístic però no han de marcar la política turística del Govern" i ha insistit que "en un futur proper s'hauran de pactar els nous 'Acords pel Canvi' i es decidiran què polítiques dur a terme" en aquest sector.

Així ha respost Busquets demanada en una roda de premsa sobre el fet que alguns hotelers vulguin algú 'socialista' al capdavant de la Conselleria i ha apuntat que, en aquest sentit, "les polítiques també es pacten, igual que ho farà el nou Govern".

Així mateix, ha sostingut que "és clar" que cal avançar cap al turisme de qualitat, "no créixer en nombre de places", ja que "hi ha una Llei que estableix aquest sostre turístic". "Tenim recursos limitats amb un tema damunt de la taula com és la massificació i cal continuar treballant a allargar la temporada", ha manifestat.