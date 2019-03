CAEB censura l'"engany" de Cort amb la comercialitzadora energètica, a la qual titlla d'"ocurrència electoralista"

Publicado 26/3/2019 12:15:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha qualificat aquest dimarts de "greu error i engany als ciutadans" la proposta de l'Ajuntament de Palma de crear una comercialitzadora energètica pública municipal, proposta que consideren "una ocurrència marcada per un evident enfocament electoralista".

En un comunicat, la patronal assegura que aquesta iniciativa es tracta d'un despropòsit que els responsables municipals han presentat faltant a la veritat", tant per "inflar de forma exagerada i irreal la previsió d'estalvi", com per "ocultar als ciutadans els riscos que comporta una activitat".

Segons han remarcat, aquesta proposta "en el millor dels casos" comporta "un escàs marge de benefici", però "tanca un risc molt elevat de generar grans pèrdues que hauran de ser cobertes gravant amb més imposts als ciutadans".

Així mateix, consideren que Cort "té un ampli espai de millora" en el qual "la clau ha de ser la implantació d'una correcta estratègia municipal de gestió de l'energia" i no la creació d'una comercialitzadora pública, ja que entenen que "l'administració està per gestionar amb eficàcia i amb eficiència, no per muntar empreses".

UNA BAULA MÉS FEBLE

La confederació assenyala així mateix que els responsables municipals "demostren una mancança d'un coneixement profund" sobre la matèria que "els permeti veure que l'activitat de comercialització és la baula més feble i arriscat de la cadena energètica".

No en va, han explicat des de la CAEB, els operadors independents tenen "grans dificultats" per mantenir l'activitat i les empreses verticalment integrades "compensen les pèrdues" en la comercialització d'energia amb els "beneficis que reporten altres activitats com són la generació i la distribució" que, en tot cas, quedarien "fora de l'activitat municipal".

Així, la CAEB considera que la proposta municipal no aniria "contra el patrimoni d'empreses o dels seus accionistes", sinó "contra els Pressupostos de l'Ajuntament i, per tant, de tots els ciutadans", entre els qui "se socialitzarien les pèrdues amb independència de si són clients o no d'aquesta comercializadora".

CAEB assenyala que "no és una inversió que comporti estalvis pel que fa a la factura actual" sinó que, al contrari, "és possible que fruit del seu inexperiencia, la comercialitzadora municipal incorri en desviaments en la compra d'energia i en les seves previsions de demanda".

A més, consideren que pot mancar de "estratègies de gestió de l'energia per cobrir part de la demanda amb cobertures o productes de futur", i que finalment l'Ajuntament, i els ciutadans, es "vegin més exposats als riscos de mercat" i per tant incorrin en "més despeses del que suposaria obrir un concurs públic i que els subministraments s'adjudiquin a la comercialitzadora més eficient".