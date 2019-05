CCOO considera que Correus podria tancar 2019 amb beneficis si el nou Govern el situa com prioritat en la seva agenda

Publicado 3/5/2019 16:45:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicat majoritari de Correus, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats positius presentats per Correus dimarts passat i ha considerat que podria tancar 2019 amb beneficis si el nou govern el situa com prioritat en la seva agenda.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, aquests resultats mostren que en el primer trimestre Correus millora tant els seus ingressos (12,4%), com la seva facturació (572,5 milions d'euros) i els seus resultats (15 milions, un 284,7% més) respecte de 2018, preveient al tancament de 2019 una facturació que superi la barrera dels 2.000 milions d'euros.

Per CCOO aquests resultats són "una bona notícia", ja que "demostren que Correus està aprofitant l'ona de creixement econòmic després de les crisis, encertant en la seva aposta per la diversificació, especialment pel segment de la paqueteria derivat del comerç electrònic", entre uns altres.

No obstant, han considerat que la companyia "no ha de renunciar a finalitzar l'any 2019 en nombres positius ja que, al seu entendre, es donen les condicions objectives, econòmiques i de mercat per a això".

El sindicat creu que, en tot cas, és necessari que el nou Govern situï l'agenda postal entre les seves "prioritats polítiques" per a aquesta legislatura i, com els principals països europeus, col·loqui l'Operador Públic en la primera línia postal i logística, a nivell nacional i mundial.

CCOO considera que, per a això, s'han de prendre decisions de primer ordre al llarg d'aquest any, una vegada es configuri el nou Govern.

Entre elles, "desembussar" el bloqueig de la Comissió Europea entorn de la metodologia de càlcul del Servei Postal Públic, para, immediatament, aprovar el Pla de Prestació de Servei Postal Universal i el Reglament de Prestació i un finançament suficient com a contraprestació per "la càrrega injusta que suporta Correus per la prestació obligatòria del Servei Públic".