CCOO critica que l'IbSalut "no pugui controlar les seves gerències" i demana que se centralitzi la contractació

Publicado 3/6/2019 14:29:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat de CCOO ha criticat aquest dilluns que el Servei de Salut (IbSalut) "no pugui controlar les seves gerències" i que aquestes actuïn "com els sembli, saltant-se els acords signats". En aquest sentit, demanen que se centralitzi la contractació.

En un comunicat, ha manifestat que sempre han defensat que "la contractació es faci de manera centralitzada" i no des de cada gerència "per evitar tot el que està ocorrent".

Així, critiquen que quan criden els candidats, "la majoria de les vegades" ni li diuen el torn que tindrà ni el lloc on treballarà perquè "no se'ls escapin a una altra gerència on puguin oferir-li alguna cosa que al candidat li interessi més".

Segons censuren, l'excusa és que "no hi ha suficient personal" perquè això "es pugui portar de manera centralitzada", i que "cada hospital sap les seves necessitats de contractació".

CCOO considera que aquesta nova estratègia de captació de professionals no és "gens ètica". Per això, demana que es posi solució al "caos" que genera aquesta manera d'actuar.