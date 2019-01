Company insisteix que retirarà el requisit del català a la sanitat pública si governen

Actualizado 28/12/2018 16:25:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Biel Company, ha insistit aquest divendres en què retirarà el requisit del català a la sanitat pública si arriben a governar, després de les eleccions. "Derogarem el decret que estableix el requisit i ho deixarem en un mèrit", ha remarcat.

En roda de premsa, Company s'ha expressat així després que el Govern central hagi retirat el recurs contenciós-administratiu que havia interposat contra el decret aprovat per l'Executiu autonòmic per regular la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut (IbSalut).

"La nostra llengua no ha de defensar-se a costa de minvar la sanitat pública", ha dit el líder popular per després afegir que "hi ha metges que s'han anat i uns altres que ja no vénen per aquesta qüestió".

Segons ha reiterat, si arriben en poder al maig, el català "no serà un requisit" en la sanitat i en la funció pública "on hagi de ser un mèrit ho serà, segons el lloc de treball".