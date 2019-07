El Consell anunciarà els nomenaments de les direccions insulars a partir d'aquest divendres

Publicado 9/7/2019 13:28:54 CET

En acabar l'acte protocol·lari de la presa de possessió dels consellers executius, s'ha reunit la junta directiva

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha anunciat que a partir d'aquest divendres podran anunciar els nomenaments de les direccions generals de la institució.

Davant els mitjans de comunicació, amb motiu de la presa de possessió dels consellers executius, Busquets ha explicat que una vegada acabat l'acte protocol·lari s'ha reunit la junta de direcció per "poder parlar i saber quines mesures organitzatives" prendre.

D'aquesta manera, ha dit que des d'aquesta setmana començaran a "treballar dur" en els 'Acords de Raixa' signats per PSIB, MÉS i Podem, els quals inclouen 133 punts, entre ells eliminar quatre desdoblaments de carreteres, introduir clàusules lingüístiques en la contractació pública i crear una línia d'ajudes per a ajuntaments per eliminar símbols franquistes.

Per la seva banda, la vicepresidenta segona i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi ambient, Aurora Ribot, ha dit que en la reunió s'acabarà de quadrar el calendari i es començarà a fer el relleu de les diferents conselleries perquè de cara al proper dilluns començar a treballar "amb la màquina a tota marxa".

En línies generals, Ribot ha posat l'èmfasi en què en el projecte acordat Raixa és "feminista i ecologista" i permetrà avançar "cap a una societat més sostenible".