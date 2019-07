El Consell d'Eivissa diu que l'adjudicació de les obres del Parador és una "bona notícia"

Publicado 9/7/2019 13:57:36 CET

EIVISSA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha qualificat de "bona notícia" per a l'Illa, el seu patrimoni i el turisme, l'adjudicació provisional de les obres de rehabilitació de futur Parador de Turisme.

Per a Marí, comptar amb una infraestructura com el Parador de Turisme suposa "una fita per al turisme a l'Illa".

Així mateix, ha considerat que serà una infraestructura que "complementarà i diversificarà" l'oferta turística, al mateix temps que ajudarà a "dinamitzar" els barris històrics i a posar en valor el "ric" patrimoni cultural.

Marí ha confiat que, després d'aquesta adjudicació provisional, l'adjudicació definitiva es tramiti "al més aviat possible" perquè els treballs comencin al més aviat possible i el Parador "sigui aviat una realitat".