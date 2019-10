El Consell de Mallorca insta el president de Guinea Equatorial a iniciar la democratització del país

Publicado 10/10/2019 17:48:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous, a proposta de Ciutadans (Cs), una declaració institucional amb la qual insta al president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang, a engegar "amb caràcter d'urgència" un procés de transició democràtica al país.

Segons ha informat Cs en un comunicat, la declaració recorda que en el passat mes d'agost es van complir 40 anys de l'arribada al poder d'Obiang, i recull diverses dades que mostren "el menyspreu pels Drets Humans més bàsics" del president d'aquest país.

Així, indica que el partit d'Obiang ocupa 99 dels 100 escons del Parlament, que el país ocupa el lloc 171 dels 180 que inclou Reporters Sense Fronteres en el seu Índex de Llibertat de Premsa, i que les eleccions presidencials celebrades fins al moment han estat guanyades per una "aclaparant i irreal" majoria absoluta, així com els horrors que s'han viscut a la presó de Black Beach de Malabo.

Finalment, la declaració convida a la resta d'institucions de Balears, tant d'àmbit autonòmic, com a insular i local, a "fer seu aquest suport al necessari procés democratitzador de Guinea Equatorial" com a forma per fer visible un problema que "durant dècades, i per motius molt diversos, ha quedat sempre relegat a un segon pla malgrat la greu situació que es viu en aquest país africà".