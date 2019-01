Consell.- Prolonguen la distribució d'IB3 i els canals catalans a Balears, amb un pressupost de 4,2 milions

Publicado 18/1/2019 16:56:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la contractació dels serveis necessaris per prolongar la distribució del senyal d'IB3 TV, IB3 Radi i els canals catalans TV3CAT, 3/24 i Super3/Canal 33 a Balears, amb un pressupost de 4,2 milions d'euros per a un termini quatre anys.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa. En concret, s'autoritza a l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de Balears (Ibetec) a contractar el transport, codificació, multiplexació, distribució, difusió i control dels senyals individuals o multiplexades que conformen el múltiplex autonòmic (MAUT) de les Illes.

La cadena de ràdio IB3 Ràdio està dotada de tres desconnexions insulars: una per a les illes d'Eivissa i Formentera, una per a Menorca i una altra per a Mallorca. En el cas dels senyals que conformen el MAUT de Balears, es difonen a la zona 1 de cobertura.