El Consell se suma a la declaració 'El compromís de la cultura amb l'Agenda 2030' sobre els ODS

El Consell de Mallorca s'ha sumat a la declaració 'El compromís de la cultura amb l'Agenda 2030' aprovat aquest dimarts en la Comissió de Relacions Internacionals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) relativa al paper "vital" de la cultura en relació a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats a l'Agenda 2030 promulgada per l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) el 2015.

Així ha informat la institució insular a través d'un comunicat en el qual han detallat que el vicepresident primer, Francesc Miralles, ha assistit a la reunió i qui ha considerat que la cultura és "palanca per aconseguir els ODS i l'Agenda 2030".

En aquest sentit, la declaració reconeix el poder "transformador" de les expressions culturals i destaca la seva "contribució decisiva" en la consecució "d'un món basat en l'equitat, la inclusió i la sostenibilitat" dels recursos". De fet, un dels compromisos assumits per la FEMP és la contribució al fet que centres i programes culturals siguin sostenibles mediambientalment i inclusius.

D'altra banda, el Consell ha recordat que en la reunió també s'ha fet balanç del "treball fet" per la FEMP a més d'aprovar-se un pla de treball per al període 2019 - 2023 en el qual es prioritzarà, entre altres qüestions, la "participació d'entitats locals en les estratègies" de consecució dels compromisos de l'Agenda 2030 així com la participació de governs locals en fòrums nacionals i internacionals.

Finalment, la institució presidida per Miquel Ensenyat ha destacat que es "pretén" enfortir les aliances en xarxes internacionals d'autoritats locals per "avançar en el compliment dels ODS".