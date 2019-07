Cremen dues bateries de contenidors de matinada a Es Fortí

Actualizado 5/7/2019 11:09:15 CET

Camions de Bombers de Palma al Parc de Son Malferit (recurs).

Dos incendis, separats per uns 160 metres, en un espai de deu minuts

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dues bateries de contenidors han estat incendiades aquesta nit de matinada en dos carrers diferents de la zona Es Fortí-Son Cotoner, en un espai de deu minuts.

Segons han informat fonts dels Bombers de Palma a Europa Press, els dos incendis han tingut lloc entre les 3.20 i les 3.30 hores d'aquest divendres.

Un dels incendis ha tingut lloc al carrer Joan Dameto, a l'altura del número 6, i l'altre al carrer de la Sínia d'en Gil, al número 11. Aquestes bateries de contenidors estan separades per uns 160 metres.

Els Bombers han enviat dos camions, un des de Sa Teulera i un altre des del Parc Central. S'han cremat tots els contenidors, però el foc no ha afectat altres béns, com a vehicles, façanes o mobiliari urbà.

EL BATLE: "ESPER QUE ACABIN TOTS A la PRESÓ"

Precisament, aquesta setmana va arrencar amb un nou episodi de crema de contenidors, també de matinada, en dos punts diferents de la ciutat en menys d'una hora. El batle de Palma, José Hila, va assegurar llavors que l'Ajuntament no deixarà de treballar fins a detenir a tots els piròmans que cremen contenidors. "No pararem fins a detenir-los a tots, esper que acabin tots a la presó", va declarar.

El batle va apuntar que ja van prop de 400 contenidors cremats, i que tenen un cost d'uns 1.000 euros cadascun. "Imaginin el dany", emfatitzava. Tot i que hi ha hagut diverses detencions, Hila va reconèixer que els arrestats "no tenen connexió entre ells" pel que no troba "cap explicació lògica a aquesta situació".