Cs de Menorca critica que "el Govern no assumeixi les indemnitzacions Cesgarden i Princesa deixant al Consell el cost"

Publicado 13/3/2019 18:39:42 CET

MENORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cs de Menorca ha criticat aquest dimecres que "el Govern no assumeixi les indemnitzacions per Cesgarden i Princesa, deixant al Consell insular el cost la protecció del terreny" i, no obstant això, sí que "estigui pagant indemnitzacions per expropiacions a Mallorca i a Eivissa".

El coordinador del Comitè Insular de Cs, Joan Canals, ha retret, en termes més concrets, el rebuig del PSIB, MÉS per Mallorca i PP a una esmena que reclamava que al Govern que es fes càrrec del cost de la indemnització als promotors hotelers de Princesa Son Bou i, a part, de la indemnització als promotors de Cesgarden.

"Considerem injust que sigui el Consell el que hagi d'encarregar-se de pagar 14 milions d'euros per indemnitzacions, quan el Govern té previst abonar 142 milions en indemnitzacions a les illes de Mallorca i Eivissa", ha manifestat Canals.

Així mateix, el coordinador ha criticat que "PSIB i Més per Mallorca s'omplin la boca parlant d'equitat entre illes quan després ens deixen tirats i som els menorquins els que hem d'assumir el cost".