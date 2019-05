Cs tria Colau Escales Salva com candidat l'Ajuntament de Ses Salines

Publicado 6/5/2019 13:48:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La llista de Ciudadanos (Cs) a l'Ajuntament de Ses Salines de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig estarà encapçalada per Colau Escales Salva.

Segons ha informat Cs en un comunicat, el propi Colau Escales ha explicat que, si aconsegueixen governar a Ses Salines, la seva prioritat serà "gestionar amb sentit comú", situant-se sempre "del costat del ciutadà i facilitant-li al màxim tots els tràmits municipals".

Així mateix, el candidat de Cs ha assegurat que faran "enfront dels principals reptes del municipi, com són la neteja, seguretat, polítiques socials, enllumenat públic, sanejament i urbanisme, per aconseguir una gestió eficient de l'ajuntament, que passarà també per fomentar una economia de futur entorn d'un turisme sostenible i familiar".

Colau Escales Salva, perruquer de professió, és un bon coneixedor del municipi de Ses Salines ja que resideix en ell des del seu naixement i en ell manté el seu negoci de perruquería des de 1989.