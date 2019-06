Desallotgen un hotel al casc antic de Palma per un incendi ja controlat al spa

Publicado 21/6/2019 17:56:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hotel del cas antic de Palma ha estat desallotjat aquest divendres a causa d'un incendi, que ja està controlat, en el semisoterrani de l'edifici, on hi ha un spa.

Segons han informat els Bombers de Palma a Europa Press, l'avís s'ha produït prop de les 16.00 hores en un hotel del carrer Miramar i, de moment, els agents estan buscant el focus de l'incendi per poder extingir el foc.

Els efectius han explicat que "encara hi ha molt fum" però que està controlat i, així mateix, han afegit que quan s'ha produït l'incident "no hi havia molta gent a l'hotel", per la qual cosa només unes nou persones han hagut de deixar l'edifici per seguretat.