Destinen 141.000 euros a diferents projectes per eliminar plàstics i protegir la posidònia a Eivissa

Publicado 12/7/2019 17:47:03 CET

EIVISSA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patronat de l'entitat Eivissa Preservation Foundation ha aprovat les partides per continuar amb les seves línies de treball iniciades, destinant 141.000 euros a projectes com l'Observatori de Sostenibilitat, Plastic Free o la protecció de la posidònia.

Ara, la Fundació cerca finançament extern, tant en el sector privat com en el públic, per desenvolupar els seus projectes, segons han explicat en un comunicat.

Entre uns altres, han destacat que la seva iniciativa 'Eivissa Produeix' cerca promocionar el producte local amb un finançament directe de 36.000 euros. La Fundació està cercant recaptar 97.120 euros addicionals per recolzar una granja d'ous orgànics i comprar un vehicle de distribució valorat en 33.000 euros.

Així mateix, volen recaptar 23.000 euros per a la creació d'un centre de distribució de producte local o 42.120 euros per a una cuina que pugui ser utilitzada per diferents productors locals.

Per la seva banda, l'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa comptarà amb 30.000 euros, més altres 40.000 addicionals que seran finançats pel sector privat, per a la realització d'una enquesta sobre l'ús de la terra i els hàbitats naturals. Segons han recordat, la seva tasca se centra a recopilar, analitzar i informar sobre els indicadors ambientals, socials i econòmics més rellevants.

Al projecte 'Eivissa i Formentera sense plàstics' se li destinaran 31.280 euros per finançar la seva coordinació. Aquest moviment reuneix un col·lectiu de 20 organitzacions locals que el seu objectiu és aconseguir l'eliminació dels plàstics d'un sol ús a les illes per 2023.

La Fundació ha destinat 24.000 euros per recolzar el programa d'activitats de l'Associació Vellmarí que inclou un campament de busseig per a joves, un projecte de cria de caballitos de mar i la investigació sobre el col·lapse que està sofrint la població de nacras, mol·lusc mediterrani que està prop de l'extinció.

La directora de la Fundació, Sandra Benbeniste, ha assegurat que estan "convençuts" que la "millor manera" d'aconseguir resultats en termes de conservació és a través d'aliances i d'acords de col·laboració.

La Fundació ha detallat que l'any passat van recaptar 350.250 euros en donacions i, en un futur, han anunciat, la seva intenció és centrar-se en menys iniciatives, encara que "majors i amb més impacte i en quatre eixos temàtics fonamentals".