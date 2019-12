Destinen 2,6 milions a ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari a Balears

Publicado 13/12/2019 14:51:51 CET

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba), destinar 2,6 milions d'euros dels pressupostos de 2020 per a la convocatòria d'ajudes de minimis per al manteniment de paisatge agrari de Balears de l'any 2019.

En roda de premsa, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat que l'import prové del fons de l'impost de turisme sostenible (ITS) de l'any 2019 i pretén "compensar les despeses superiors que comporten el maneig de les explotacions diversificades i la tasca agroambiental que duen a terme".

Aquestes explotacions són finques de dimensions petites o mitjanes amb diversitat de cultius extensius i arbrat, amb presència de ramaderia i treballades, moltes vegades, per un o diversos membres d'una mateixa família.

Les finques tenen parcel·les disperses, amb taques de bosc o garriga dins dels seus límits i se solen dur a terme tasques de reutilització dels recursos --fems, purins, restes de poda i pastures-- i de diversificació, que, sovint, comporten despeses addicionals de mà d'obra i maquinària que no es produeixen en explotacions més intensives.

Alhora, no obstant això, aquesta gestió agrària diversificada genera serveis ambientals gratuïts que, encara que no estiguin reconeguts ni remunerats, beneficien a la societat, com l'absorció de CO2, la pol·linització per part d'abelles, o la conservació del sòl fèrtil, entre uns altres.

El maneig d'aquestes explotacions és "econòmicament menys eficient" que les explotacions amb monocultius o sense producció qualificada, la qual cosa implica "un gran desavantatge competitiu respecte d'altres modalitats d'explotació més intensives i tecnificades que es dediquen a uns pocs productes agraris".

AJUDES PER REPLANTAR ARBRES FRUITERS DE SECÀ

D'altra banda, el Consell de Govern també ha autoritzat al Fogaiba a incrementar en 237.000 euros les ajudes de minimis per replantar arbres fruiters de secà.

Segons la resolució del seu president de dia 1 de juny de 2019, publicada en el BOIB, es convocaven ajudes de minimis per replantar arbres amb un crèdit de 712.500 euros, finançats amb l'ITS de l'any 2018.

No obstant això, segons l'acord del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2018 es va aprovar la proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de destinar un import de 4.000.000 euros al paisatge agrari, dels quals 950.000 es destinarien a l'actuació de replantació d'arbres. Per això, és necessari incrementar, en aquesta convocatòria, el crèdit en 237.500 euros per a l'exercici de 2019.

Costa ha explicat que el sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una "gran importància" en l'agricultura de les Balears. Les espècies més destacables són albercoquer, l'ametller, la figuera, l'algarrobo, la prunera i l'olivera.