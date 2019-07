Detingudes sis persones per vendre globus amb 'gas del riure' a zones públiques de Sant Antoni

Publicado 29/7/2019 17:40:34 CET

EIVISSA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Nocturna de la Policia Local de Sant Antoni ha detingut sis persones, autores d'un presumpte delicte contra la salut pública per la venda de globus amb òxid nitrós conegut com a 'gas del riure'.

Segons ha informat l'Ajuntament, dijous passat a la nit es va dur a terme un dispositiu contra la venda ambulant en el Passeig de S'Arenal i tres persones van ser detingudes per oferir globus als vianants.

Els agents, vestits de paisà, van observar com els detinguts captaven a un grup de turistes i intercanviaven globus per diners i repartien càpsules, realitzant diverses transaccions.

Quan els agents es van identificar, els presumptes venedors van intentar abandonar el lloc però van ser interceptats, encara que un d'ells es va resistir de forma activa fins que va ser reduït i retingut.

Després d'un escorcoll superficial, els agents van confiscar de 23 càpsules d'òxid nitrós, 17 globus, un dosificador de gas i 20 euros al primer detingut.

Al segon detingut se li van confiscar 15 càpsules, nou globus i un dosificador de gas, així com 325 euros; mentre que al tercer detingut se li van requisar 34 càpsules, 13 globus, un dosificador de gas i 155 euros.

Durant la mateixa nit, els agents realitzant un servei de paisà i també van detenir un altre individu en el passeig de Ponent després de ser observat oferint globus. El detingut va oposar resistència activa i no va presentar cap documentació, negant-se a col·laborar amb els agents en la seva identificació.

En total li van intervenir 27 càpsules d'òxid nitrós, 23 globus de colors, un dispensador de gas i 80 euros.

En la nit del 24 de juliol, els agents de la Unitat Nocturna també van detenir altres dos individus per la venda de 'gas del riure'. El primer va ser visualitzat damunt les 22.00 hores en el passeig de Ponent per dos agents de paisà que van veure com venia globus a un grup de turistes i l'altre, hores més tard, realitzant una transacció amb un grup d'estrangers a S'Era d'en Manyà.