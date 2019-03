Els guanyadors del II Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial reben els premis

Publicado 15/3/2019 10:46:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ha lliurat aquest dijous els premis del II Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha felicitat els premiats i ha assegurat que les fotografies "no només mostren el patrimoni mundial sinó també el caràcter mallorquí i les seves arrels".

Montse Furment Giner, amb la fotografia 'Cap al Calvari', ha estat la guanyadora del primer premi de la categoria 'Pobles i possessions de la Serra'; mentre que Joan Lluís Coll Rotger ha rebut el primer premi dins de la categoria 'El camp de la Serra', per la instantània 'Oliveres ventades'.

La imatge 'El castell del Rei', de Sebastià Bota Ferragut, ha estat valedora del primer premi de 'Els elements etnològics de la Serra'. Dotats cadascun amb 800 euros.

Així mateix, s'ha establert un segon i tercer premi per a cada categoria, amb una dotació de 400 i 200 euros, respectivament.

A la categoria 'Pobles i possessions de la Serra', el segon premi ha estat per a 'NeValldemossa', de Joan Lluís Coll, i el tercer per a 'La fortalesa', d'Antoni Valls. El segon i tercer premi de la categoria 'El camp de la Serra' han estat per a 'Enmig del camp', de Marc Marco, i 'Tardor', d'Antoni Valls.

Per a acabar, els premiats de la categoria 'Elements etnològics de la Serra' són Jaume Cabrer per Font i Antoni Valls per 'Lluna abraçant el castell d'Alaró'.

En total han estat 292 fotografies presentades i admeses a les tres categories. La categoria amb més participació ha estat 'Pobles i possessions de la Serra', amb 113 imatges.