Esquerra Unida inicia el procés de primàries per a confeccionar les seves candidatures al Parlament, Consells i Cort

Publicado 12/2/2019 14:18:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral d'Esquerra Unida de Balears (EUIB) ha proclamat les candidatures de la formació en el procés d'eleccions primàries per al Parlament, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.

En un comunicat difós aquest dimarts, la formació ha detallat que al Parlament es presenten dues candidatures per l'illa de Mallorca: 'Mallorca per l'esquerra', encapçalada per Juan José Martínez, i 'Treballadores, treballadors i activistes per un programa combatiu i un debat democràtic', encapçalada per Ricardo de la Bruna.

D'altra banda, la candidatura de Pablo Jiménez i la candidatura de Águeda Tur es presenten al Parlament per l'illa de Menorca mentre que la candidatura 'Juntes per a transformar Eivissa', encapçalada per Oscar Rodríguez, es presenta a les Pitiüses al Parlament.

Respecte al Consell de Mallorca, es presenta la candidatura 'Unides per Mallorca' encapçalada per Albert Aguilera mentre que a l'Ajuntament de Palma es presenten dues candidatures: 'Unides per Palma', encapçalada per Carolina Abad, i 'Treballadores, treballadors i activistes per un programa combatiu i un debat democràtic', encapçalada per Joan Segura.

Respecte al calendari, la Junta Electoral de EUIB ha acordat que la campanya de les candidatures tingui lloc del 10 al 17 de febrer perquè les votacions en línia es produeixin del 18 al 21 de febrer.

Així, les votacions presencials es realitzarien el 23 de febrer, hi hauria dos dies -el 23 i 24 de febrer- com a període de reclamacions i/o impugnacions i, finalment, els resultats definitius es proclamarien el 25 de febrer.

Des de EUIB han recordat que l'elecció de les candidatures al Consell de Menorca i al Consell d'Eivissa es realitzessin mitjançant assemblea de militants i simpatitzants "en data per concretar".

Cal recordar que Podem i EUIB van arribar a un acord a la fi de gener mitjançant el qual concorreran de forma conjunta sota la marca de 'Unides Podem' en les pròximes eleccions autonòmiques, insulars i a Palma.