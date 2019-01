La família del patró asturià desaparegut a Mallorca reclama mitjans per a la seva cerca

Publicado 22/1/2019 10:21:55 CET

OVIEDO, 22 Gen. (EUROPA PRESS) -

La família d'Álvaro Aguirre Presa, el patró asturià de vaixell desaparegut al costat d'altres dues persones a bord d'un veler després de partir del port de Palma de Mallorca el passat 5 de gener, reconeix viure amb impotència la situació i afirma sentir-se desprotegits per les autoritats.

"No li desitjo a ningú el que estic vivint", ha reconegut a Europa Press el fill del desaparegut, Alvaro Aguirre Rierol, que no comprèn les raons per les quals ningú està posant mitjans per cercar-los. El seu pare té 67 anys.

De fet, els pitjors temors d'Aguirre Rierol, estan relacionats amb que els desapareguts hagin tingut algun tipus de contratemps relacionat amb el temporal en els dies en els quals anaven a salpar. Tot això a pesar que el seu pare és un expert professional marítim. A Gijón, ha explicat, va participar durant anys en tasques de Salvament Marítim.

El temps que ha transcorregut fa que, en cas d'accident, la seva vida pugui estar en perill sense que ningú els estigui cercant. "Amb aquest temps se'ls ha pogut partir un pal, els ha pogut donar la volta al vaixell, quedar-se sense timó o quedar-se sense contáiner...", ha dit. El sistema de radiobaliza podria no haver funcionat, atès que és legal que estigui a l'interior del vaixell, ha explicat.

Els dies transcorreguts si estiguessin amb vida en el vaixell a la deriva farien que aquests homes tinguessin ja escassetat d'aigua i tindrien ja que recórrer al aigua dels tancs. Això en el millor dels casos, perquè si estaven en una bassa salvavides, les probabilitats d'hipotèrmia serien altíssimes a dia d'avui.

A la tortura de pensar en totes aquestes possibilitats, Álvaro Aguirre Rierol, que també és professional de la mar, s'uneixen la falta d'interès que està veient a l'hora de descobrir què ha passat amb el seu pare.

El fill del patró asturià, ha explicat que va tornar a les Illes Balears, on resideix, el dia 7 de gener. Solia parlar amb el seu pare i reconeix que es va preocupar per no tenir notícies seves. Després d'assabentar-se que el seu pare havia llogat un vaixell amb dos amics, Antonio i Fernando, i que havien salpat, amb aquest condicionant del temporal, la preocupació va ser creixent amb els dies perquè no tenia cap notícia seva.

A pesar que sabia que el seu pare té 45 anys d'experiència en el mar, amb moltes milles acumulades, va decidir acudir a la Guàrdia Civil a posar una denúncia per la seva desaparició el passat dia 11 de gener. Segons Álvaro Aguirre, l'actuació de la Benemèrita es va limitar a comprovar que el patró havia arribat a Palma i que no havia agafat cap vol.

"En aquest moment, van enviar la denúncia a la Guàrdia Civil d'Eivissa, i des d'aquí la van reexpedir a Alacant, explicant que és on residia el meu pare", ha explicat. No obstant això, a la Comissaria Nord d'Alacant els van dir que allà no tenien mitjans per cercar i van reexpedir la denúncia a la UDEF, segons el fill del desaparegut. "L'última notícia que tinc és que ahir li ha tornat a arribar la denúncia a la Guàrdia Civil de Palma", ha afegit.

També li estranya la part que té a veure amb Salvamente Marítim. Afirma que des d'aquest organisme li van afirmar que havien emès un avís perquè estiguessin pendents en ports d'altres països, com Itàlia. No obstant això, Álvaro Aguirre Rierol afirma que té coneguts en ports italians que l'hi han desmentit . "Quan he demanat explicacions a Salvament Marítim no me les han donat", ha lamentat.

La família i tots els coneguts del patró, en vista de les circumstàncies, han decidit també ser molt actius en xarxes socials i fins i tot estan recollint signatures a través d'una plataforma perquè el Govern s'impliqui i cerqui als desapareguts. "Ningú està sortint a cercar-los", ha criticat el fill del patró desaparegut.

"Per què no han comprovat els comptes bancaris del meu pare per si ha arribat a terra i ha pogut treure diners o li han obligat a fer-ho? Per què no han comprovat els números de telèfon mòbil? Per què no han analitzat l'ordinador personal del meu pare per analitzar els seus emails? Per què no revisen les càmeres de l'hotel a Palma? Per què no hi ha una avioneta cercant-los?", són algunes de les preguntes que es planteja Álvaro Aguirre Rierol.

A totes aquestes incerteses, afegeix la "falta de tacte" de l'armador del vaixell, el que els hi va llogar. "Per què té tanta certesa que el vaixell va a desaparèixer? Per què ha denunciat que el vaixell ha estat robat, quan cap dels quals allí anava necessitava fer alguna cosa així?...", afegeix.