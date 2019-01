Fitur.- El Consell "lidera la promoció turística" de Mallorca a Fitur per primera vegada, després d'assumir competències

Publicado 23/1/2019 17:52:12 CET

El Consell de Mallorca ha participat en la inauguració de la Fira internacional de turisme de Madrid (Fitur), que se celebra des d'aquest dimecres fins a diumenge que ve 27 de gener. Aquesta és la primera edició de Fitur en la qual aquesta administració "lidera la promoció turística" de l'illa, després de l'assumpció de les competències en la matèria l'any 2018.

El conseller insular d'Economia i Turisme del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, ha destacat aquest fet, així com la participació, a l'àrea de l'estand de Mallorca, dels 10 municipis co-expositors: Alcúdia, Andratx, Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Palma, Santanyí i Vilafranca de Bonany.

La fundació ha organitzat, dins el programa social estand de Balears, una demostració de cocteleria amb begudes i productes de Mallorca. Representants de l'Associació de Barmans de Balears han estat els encarregats de realitzar els combinats. La carta de begudes ha estat creada a partir de vermut, gin, vermut dolç i pal, tots elaborats a Mallorca. També s'ha utilitzat soda casolana de mandarina mallorquina.

UN TOTAL DE 37 FIRES

La Fundació Mallorca Turisme té prevista la participació de Mallorca a un total de 37 fires al llarg de l'any 2019, amb estand propi a algunes de les més destacades, com la ITB de Berlín o la World Travel Market de Londres.

D'aquesta manera, es tindrà presència als principals mercats per a l'illa, així com als més emergents com l'holandès, l'austríac, l'alemany, el britànic, el finlandès, l'espanyol o l'irlandès, entre d'altres.