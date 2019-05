Fornells, ciutat candidata a millor destinació familiar de costa de HomeAway

Publicado 6/5/2019 17:27:53 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La plataforma de lloguer vacacional HomeAway ha llançat la segona edició de la iniciativa 'Destinacions Family-Friendly Espanya' i ha presentat els candidats de 2019 en les categories de costa, urbà i rural.

A l'apartat de costa els municipis finalistes triats han estat Fornells (Menorca), Combarro (Pontevedra), Ribadesella (Astúries), Peníscola (Castelló), Fuenterrabía (Guipúscoa) i Chiclana de la Frontera (Cadis).

Com a millors destinacions familiars urbans les destinacions finalistes són Gijón, la Corunya, Segòvia, Sevilla, Còrdova i Girona. I a l'apartat rural opten al premi les localitats de El Barco d'Àvila (Àvila), Torla (Osca), Berlanda de Duero (Soria), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Grazalema (Cadis) i Frías (Burgos).

Aquesta iniciativa, que donarà a conèixer les destinacions nacionals preferides per les famílies per a les vacances, celebra una nova edició mantenint l'objectiu de reconèixer la tasca que realitzen els municipis espanyols per acollir les famílies i

garantir-los les millors vacances.

L'elecció dels guanyadors es realitzarà mitjançant votació 'online' i engloba a un total de 18 candidats triats prèviament a través de les xarxes socials de la plataforma. Els candidats es reparteixen en tres categories diferents: municipis situats en la costa, destinacions urbanes i destinacions situades en entorns rurals.

ANDALUSIA I CASTELLA I LLEÓ, LES REGIONS AMB MÉS CANDIDATES.

En aquesta segona edició, Andalusia i Castella i Lleó compten amb el major nombre de destinacions candidats a ser triats destinació nacional 'Family-Friendly'.

En el cas de la comunitat castellana, Segòvia és candidata a la millor destinació urbana en família i en la categoria de destinacions rurals, postulen El Barco d'Àvila (Àvila), Berlanga de Duero (Soria) i Frías (Burgos).

Pel que fa a Andalusia, Còrdova i Sevilla es disputen la candidatura a millor destinació urbana per a famílies, Chiclana de la Frontera (Cadis) opta a la candidatura de platja, mentre que Grazalema (Cadis) es troba entre els candidats en la categoria d'entorns rurals.

Per la seva banda Galícia i Astúries compten amb dues candidatures cadascuna: Combarro (Pontevedra) i Ribadesella (Astúries) en la categoria de costa i la Corunya i Gijón com a destinacions en la categoria d'urbà. Per part de Catalunya, Girona opta a destinació urbana; de Comunitat Valenciana, Peníscola es troba entre els candidats a millor destinació de costa, categoria a la qual també opta Fornells (Menorca) de Balears.

Torla (Osca) representa a Aragó en la categoria de millor destinació rural, mentre que Castella- La Manxa està representada en aquesta categoria per Villanueva de los Infantes

(Ciudad Real).