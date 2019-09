El Govern concedeix 650.000 euros en ajuts a esportistes destacats de Balears

Publicado 24/9/2019 13:31:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Assumptes Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, ha fet públiques aquest dimarts els ajuts de 650.000 euros destinats a esportistes destacats de la comunitat.

Aquestes subvencions tenen l'objectiu de millorar els mitjans d'entrenament dels esportistes, així com l'accés a les competicions en 2019.

En total, hi ha 142 els esportistes de Balears que es beneficien d'aquesta convocatòria. Entre ells es troben alguns com Mario Mola, Melani Costa, Úrsula Pueyo, Marcus Cooper, Caridad Jerez, Joan Lluís Pons, Maria Bover i Joan Reinoso. Alguns d'ells es preparen per als Jocs Olímpics de Tòquio del 2020.

La Conselleria d'Assumptes Socials i Esports ha posat l'accent que manté l'últim augment de 2018 i situa les ajudes en 650.000 euros. Aquesta quantia suposa un increment del 44,4 per cent respecte al cicle olímpic anterior, la qual cosa suposa 200.000 euros més.

"El Govern continua amb la política de donar més suport als esportistes de Balears que ens representen en les competicions estatals i internacionals", ha destacat.

D'altra banda, la Conselleria ha remarcat que, com ja va succeir en la convocatòria anterior, les dones esportistes reben una quantitat extra, atès que el factor multiplicador de la puntuació és més elevat. Aquesta és una de les accions de foment de l'esport femení que impulsa la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports.

El límit de l'ajuda per esportista és de 20.000 euros. L'aportació que rep cada esportista depèn dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2018.