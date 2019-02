El Govern dóna per primera vegada beques per a la incorporació de dones a l'Escola Politècnica Superior

Publicado 20/2/2019 14:50:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha lliurat aquest dimecres les ajudes d'allotjament als nous estudiants de la UIB. Entre aquestes, per primera vegada, hi ha una ajuda específica per a la incorporació de dones en els estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

A més d'aquesta ajuda específica, hi ha vuit beques per a alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera i per a residents a la Part Forana de Mallorca.

En concret, hi ha una beca per a la incorporació de dones als estudis de l'Escola Politècnica Superior; dues beques per a alumnes de Menorca; dues beques per a alumnes d'Eivissa i dues beques més per a alumnes de Formentera.

Així mateix, hi ha altres dues beques per a alumnes de Mallorca residents a Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i Ses Salines.

Amb aquest programa d'ajudes, la Conselleria pretén facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari, així com facilitar l'accés de persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància.

Respecte a l'ajuda per a la incorporació de dones en els estudis de l'Escola Politècnica Superior, han explicat que es tracta d'una iniciativa per fomentar la incorporació de dones en àrees en què tradicionalment han tingut una presència deficitària.

En total són nou beques amb una dotació màxima cadascuna de 514 euros mensuals durant el curs 2018-2019 (d'octubre a juny, tots dos inclosos) per al finançament del servei d'allotjament i berenar en la residència d'estudiants de la UIB. A aquesta convocatòria s'han destinat 43.256 euros.

A més d'aquestes ajudes els estudiants poden accedir a altres beques com el 'Programa d'Ajudes de desplaçament' per cursar estudis universitaris fora de l'illa de residència dins de la Unió Europea. És una convocatòria dotada amb 500.000 euros i un màxim de 600 euros per ajuda.

De cara al 2019 es preveu que d'aquesta convocatòria es beneficiïn 833 alumnes, un 19 per cent més que l'any 2018. Així mateix, es destinarà una quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau.

Com a balanç de la legislatura, aquest programa d'ajudes ha augmentat en 294.000 euros, un 143% respecte de l'any 2015.

UNIÓ EUROPEA

En 2019, es convocaran ajudes complementàries per a alumnat de Balears que participi en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28), amb una partida total de 150.000 euros.

Aquesta convocatòria preveu una modalitat específica d'ajudes de mobilitat dins de l'àmbit de l'Eurorregió Pirineus-Mediterrani amb 12.000 euros addicionals, la qual cosa suposa 20 ajudes de 600 euros cadascuna.