El Govern multa amb més de 440.000 euros a tres camps de golf de Mallorca

La Direcció general de Recursos Hídrics del Govern balear ha notificat sancions per un import total de 444.179 euros a tres camps de golf de Mallorca, per infraccions relacionades amb l'ús de l'aigua.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en una nota de premsa, els expedients són fruit de la campanya de control de l'ús de l'aigua dels grans consumidors, en el seu quart any de funcionament.

PERFORACIONS IL·LEGALS

L'expedient amb la sanció més alta és el que afecta l'entitat Golf Son Gual SL, a la qual imposa el pagament de 415.800 euros per dues infraccions greus: incomplir una concessió de reordenació de captacions de l'any 2009 i executar, sense autorització administrativa, dues perforacions il·legals per extreure aigua.

L'expedient considera provat que es van instal·lar, sense autorització, mecanismes d'extracció i es va extreure aigua, també sense autorització, de quatre perforacions que només disposaven d'autorització de sondeig. Per aquest concepte s'imposa una sanció de 40.080 euros. Segons el Govern, "l'expedientat ha reconegut la responsabilitat per la comissió d'aquesta infracció".

Quant a la segona infracció, s'imposa per instal·lar mecanismes d'extracció d'aigua i extreure aigua incomplint, a més, diverses mesures cautelars imposades en l'inici de l'expedient, en 2016.

Des del Govern han incidit que la massa d'aigua de Xorrigo, en la qual es va practicar l'extracció, està inclosa en la categoria de deterioració estructural pel Pla Hidrològic de Balears, per la qual cosa l'únic ús autorizable és el domèstic i per proveir necessitats de primer ordre.

També es considera agreujant el fet que les instal·lacions ja disposaven de proveïment d'aigua, tant a través d'Emaya com de la comunitat de regants. Per això, es qualifica la infracció com a greu i s'imposa una multa de 375.000 euros.

A més, el Govern ha instat Golf Són Gual SL a restituir el domini públic hidràulic segellant i cimentant els aprofitaments en tota la seva columna. En cas d'incompliment, l'Administració hidràulica executarà de forma subsidiària la mesura.

ALTRES DUES SANCIONS PER EXTREURE AIGUA SENSE AUTORITZACIÓ

Un altre dels expedients és a Golf Maioris SA, situat en la localitat de Llucmajor, i imposa una multa de 4.200 euros per extreure aigua sense autorització administrativa.

L'infractor va presentar un document de reconeixement de la infracció i de pagament voluntari, per la qual cosa es va poder acollir una reducció del 40 per cent. Per tant, finalment, va abonar 2.520 euros.

El tercer expedient afecta Pollensa Golf SA i s'ha resolt amb una sanció de 25.859 euros per extreure aigua sense autorització administrativa i per regar el camp de golf amb aigua subterrània. En la campanya, els agents de medi ambient han dut a terme diverses actuacions d'inspecció i control per detectar usos fraudulents de consum d'aigua, juntament amb els especialistes de la Direcció general de Recursos Hídrics i amb el suport del Laboratori de l'aigua.