Hila participa aquest divendres en la Cimera pel Clima a Madrid en una taula sobre polítiques municipals

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, participarà aquest divendres en la Cimera del Clima (COP25) a Madrid en la taula de debat 'Els reptes dels governs locals enfront del canvi climàtic', on es tractaran les polítiques econòmiques que els ens locals poden aplicar per aconseguir que les ciutats minvin la seva petjada ecològica.

L'acte, que tindrà lloc a l'espai Mare Nostrum i que començarà a les 10.00 hores, està organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que ha convidat a alcaldes del país per tractar, de forma conjunta, iniciatives per combatre el canvi climàtic.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, els encarregats d'inaugurar la trobada seran la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el president de la FEMP, Abel Caballero. L'alcalde d'Estepona, José María García Urbà, moderarà la taula.

També participen els alcaldes de Valladolid, Óscar Puente; de Granada, Luis Miguel Salvador; de Santander, Gema Igual, i de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Capellà, a més d'amb la presidenta de la Diputació de Palència, Ángeles Armisén.