IComerç organitza a Marratxí dimarts que ve una xerrada sobre aspectes bàsics de la normativa comercial

Publicado 30/5/2019 14:35:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

La inspectora de la Direcció general de Comerç i Empresa, Carmen Ledesma, explicarà dimarts que ve 4 de juny als comerciants de Marratxí els aspectes bàsics de la normativa de comerç.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, és un dels actes programats al calendari d'activitats organitzades en el marc del programa IComerç i que es durà a terme a Sa Deixalleria.

Entre altres qüestions, Ledesma abordarà qüestions relatives a la regulació del comerç, tals com a horaris comercials, vendes promocionals (rebaixes, ofertes i liquidacions, entre d'altres), i resoldrà els dubtes i les qüestions que li plantegin els comerciants assistents a la sessió, que es durà a terme a Sa Deixalleria a partir de les 14.00 hores.

L'última sessió de totes les programades en el primer bloc formatiu per IComerç serà el dia 11 de juny, amb una jornada que tractarà sobre imatge corporativa i retolació comercial.

En l'acte, es lliurarà als participants la Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials, editada per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI) i recomanada per optar a les subvencions publicades en dates recents per a la millora de la imatge dels establiments.

IComerç és un programa promogut per l'àrea de Comerç de l'Ajuntament en col·laboració amb l'IDI que té com a objectiu fonamental modernitzar el sector i millorar la competitivitat del comerç de proximitat.