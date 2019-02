L'Aeroport d'Eivissa registra al gener un 5,2% més de viatgers en comparació amb 2018 amb 172.848 passatgers

Publicado 12/2/2019 13:54:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport d'Eivissa va registrar el mes de gener passat 172.848 passatgers, un 5,2 per cent més en comparació amb el mateix període del passat any. Segons ha informat Aena, del total de viatgers, 172.172 van utilitzar vols comercials, un 4,9 per cent més.

El trànsit nacional va sumar 161.105 viatgers, registrant-se un increment del 6,8 per cent més, mentre que l'internacional va suposar un total de 11.067 passatgers, un 17,3 per cent menys que al gener de 2018.

Els països amb més trànsit de viatgers van ser Espanya, seguit d'Holanda amb 5.881 passatgers i Regne Unit amb 3.559 viatgers. El mercat alemany, per part seva, va comptabilitzar 728 passatgers més que al gener de 2018, un increment degut a la nova ruta que connecta l'illa amb Dusseldorf.

En relació a les operacions, l'Aeroport eivissenc va gestionar, entre enlairaments i aterratges, 2.317 moviments, un 5,2 per cent més que al gener de l'any anterior, amb un total de 2.198 vols comercials.

La major part de les operacions van ser amb destinacions nacionals, concretament 1.999 vols, la qual cosa suposa un creixement del 8,5 per cent en comparació amb gener de l'any passat.