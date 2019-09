L'Ajuntament de Calvià proposa denegar la llicència per a la instal·lació d'un hotel rural al Polvorí de Na Baiana

Publicado 16/9/2019 14:56:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calvià ha proposat aquest dilluns denegar la llicència per a la instal·lació d'un hotel rural al Polvorí de Na Baiana.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, s'ha decidit així perquè es tracta d'una zona d'especial protecció i alt valor paisatgístic, ja que el polvorí de Na Baiana té qualificació de sòl rústic protegit en la seva categoria d'Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

A més, l'Ajuntament al·lega que les edificacions militars de la zona es troben al catàleg de béns a protegir del terme municipal de Calvià, i la intenció del Consistori és augmentar el seu grau de protecció en la revisió del Pla General.

La proposta presentada per la promotora propietària de les edificacions del polvorí, que van ser desafectades en 1998 i posteriorment tretes a subhasta, implicava el canvi d'usos de les instal·lacions militars en desús i la construcció d'una nova edificació per convertir-les en un hotel rural.

En el transcurs del tràmit de la sol·licitud, l'Ajuntament ja havia informat desfavorablement sobre la declaració d'interès general sol·licitada per la promotora el juliol de 2017, en la línia de l'aposta per la protecció territorial i la no explotació d'espais d'alt valor paisatgístic.

Per tot això, aquest dilluns la Junta de Govern Local ha decidit denegar la llicència sol·licitada de canvi d'ús per situar un hotel rural, basant-se en les restriccions que determinen el Pla General de Calvià (PGOU), les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT) i la Llei d'Espais Naturals (LEN).

Ara, el promotor compta, com marca la normativa, amb un tràmit d'audiència perquè en el termini de 15 dies pugui presentar al·legacions o els documents que estimi oportuns abans d'acordar la denegació.