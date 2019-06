L'autor confés de l'homicidi d'una dona a Eivissa el 2017: "Sent molt el que ha passat"

Publicado 3/6/2019 14:10:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

L'autor confés de l'homicidi d'una dona a Eivissa el març de 2017 ha fet ús del seu dret a l'última paraula aquest dilluns en el judici celebrat en l'Audiència Provincial de Balears. "Sent molt el que ha passat", ha manifestat.

El judici ha conclòs en una sola jornada i a continuació el jurat haurà d'emetre el seu veredicte. El fiscal i la defensa han coincidit en les seves conclusions finals, per les quals es demana una condemna de vuit anys de presó per a l'acusat per un delicte d'homicidi.

Així, les parts han demanat apreciar l'atenuant molt qualificat de confessió, ja que l'acusat es va lliurar voluntàriament en un Jutjat de Madrid sense que existís cap investigació contra ell. Per això, l'advocat defensor ha argumentat que sense aquesta confessió "gairebé amb total probabilitat" no se li hagués assenyalat, i ha assegurat que el "motiu" d'aquesta confessió va ser "el penediment".

La defensa havia plantejat originalment que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent, però finalment ha abandonat aquesta tesi. Sobre això, el fiscal ha assenyalat en el seu informe final que, a causa que els atacs es van dirigir al pit de la víctima, "l'acusat assumia la probabilitat de causar-li la mort", per la qual cosa descartava l'homicidi imprudent.

Durant el judici, l'home ha dit estar molt penedit i ha començat a plorar a la seva declaració. A l'inici, s'ha tapat la cara amb una caputxa enfront de les càmeres.

Els fets van ocórrer la matinada del 31 de març de 2017 en un pis d'Eivissa. L'home ha reconegut que va discutir amb la víctima per la qualitat de la droga que aquesta li proporcionava i que li va assestar diversos cops amb un objecte punxant.

Uns dies més tard, el 3 d'abril de 2017, l'home es va presentar en un Jutjat de Madrid per lliurar-se. Va portar un document en el qual assenyalava: "Em presento avui la Justícia per un delicte de sang. He donat mort a una persona a Eivissa".