Les reserves hídriques de Balears creixen un 4% encara que desembre hagi estat un mes "més sec de l'habitual"

Publicado 8/1/2019 14:35:36 CET

La Unitat de Demanda Manacor-Felanitx es manté en situació de prealerta

PALMA DE MALLORCA, 8 Gen. (EUROPA PRESS) -

Les reserves hídriques de Balears han crescut un 4 per cent al desembre encara que hagi estat un mes "més sec de l'habitual" i, en aquest sentit, els aqüífers es troben al 71 per cent --per terme mig-- de la seva capacitat.

Segons ha detallat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, per illes Mallorca és la que presenta un millor estat, amb un 72 per cent, seguida per Menorca, amb un 67 per cent, Eivissa, amb un 61 per cent i finalment Formentera, amb un 58 per cent.

En relació a les precipitacions del mes de desembre, que segons han apuntat han estat "inferiors a les normals", s'ha considerat un mes "sec" a Eivissa, amb un 47 per cent, i a Mallorca, amb un 49 per cent, i "molt sec" a Menorca, amb un 36 per cent.

No obstant això, els percentatges interanuals són de superàvit a totes les Illes, Menorca --171 per cent--, Mallorca --137 per cent-- i Pitiüses --122 per cent--.

UNITATS DE DEMANDA

Pel que fa a l'índex de sequera, tres de les quatre Unitats de Demanda (UD) que es trobaven en situació de prealerta el mes passat , Menorca, Tramuntana-Nord i Eivissa, es troben ja en situació de normalitat.

Només la UD Manacor-Felanitx es manté en situació de prealerta, però la previsió és que el proper mes entri en normalitat i, així mateix, les úniques UD que han registrat índexs inferiors al de novembre són Tramuntana Nord, Tramuntana Sud i Formentera.

En aquest sentit, la Conselleria ha conclòs que la UD de Migjorn, a Mallorca, es troba en una situació pitjor que fa un any.