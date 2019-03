La Mallorca Film Commission gestiona cinc produccions audiovisuals internacionals en els primers sis mesos de 2019

Publicado 17/3/2019 14:21:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Març (EUROPA PRESS) -

La Mallorca Film Comission ha gestionat un total de 18 projectes en els primers sis mesos de 2019 i ha anunciat que cinc d'ells són produccions audiovisuals internacionals en les quals diversos municipis de l'Illa apareixen com a localitzacions de rodatge.

Així ha informat el Consell de Mallorca a través d'un comunicat difós aquest diumenge en el qual han detallat que les produccions internacionals són, en concret, tres produccions britàniques -una d'elles amb co-producció franc-alemanya-, un programa de televisió irlandès i la versió alemanya d'un conegut concurs de cuina.

En aquest sentit, la institució insular ha assegurat que la Mallorca Film Commission està "consolidant la seva tasca com a finestra de suport, gestió i mediació interinstitucional per a projectes audiovisuals".

SÈRIES DE FICCIÓ, LLARGMETRATGES I FINAL DE 'TOP XEF' ALEMANY

Així, el Consell ha explicat que els municipis d'Inca, Sencelles, Palma, Sóller, Pollença i Felanitx són els escenaris de la sèrie de ficció 'Mallorca Files', produïda per la BBC britànica en una coproducció francoalemana. En concret, el rodatge de la sèrie es duu a terme des d'octubre del 2018 i es perllongarà fins a maig de 2019.

D'altra banda, el llargmetratge britànic 'Off the Rails' s'ha rodat íntegrament en Malloca i Palma és l'escenari principal. A més, el rodatge de la sèrie britànica 'White Lines' s'iniciarà al maig a localitzacions de Palma, Valldemossa, Santa Maria, Pollença, Escorca així com diversos espais naturals de l'Illa.

Finalment, el Consell ha detallat que al febrer Palma ha estat l'escenari del programa irlandès 'A long weekend in...' conduït per un conegut xef, Rory O'Connell mentre que el Port de Sóller serà l'escenari per a la final del conegut concurso televisiu 'Top Xef' d'Alemanya.