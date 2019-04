La meitat dels contractes indefinits 'moren' dos anys després de la seva signatura

Publicado 16/4/2019 16:50:57 CET

Segons el sindicat, a Balears es necessiten signar almenys dos contractes fixos per generar una ocupació indefinida que pervisqui almenys entre 12 i 23 mesos

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La meitat dels contractes indefinits no segueixen actius dos anys després de ser signats, segons un informe de CCOO en el qual es denuncia que la reforma laboral de 2012 ha retallat la supervivència de la contractació indefinida en gairebé tota Espanya.

Mentre que abans de la reforma laboral entre el 85% i el 90% dels contractes indefinits es mantenien en finalitzar l'any en el qual van ser signats, ara el percentatge és només del 63% i baixa al 50% en el cas dels contractes amb una durada d'entre un i dos anys.

Per comunitats, la probabilitat que un contracte fix signat en 2018 segueixi actiu a final d'any és molt menor a la mitjana nacional del 63% en regions com Catalunya (49%) i Madrid (53%), enfront de Navarra, Castella i Lleó i La Rioja, on almenys el 80% dels contractes indefinits segueixen vius en finalitzar l'any.

CCOO argumenta que en set comunitats autònomes es necessita signar almenys dos contractes fixos per generar una ocupació indefinida que pervisqui almenys entre 12 i 23 mesos. És el cas de Balears, Madrid, Catalunya, Múrcia, País Basc, La Rioja i Astúries.

Segons aquest informe, un de cada tres contractes indefinits signats des de la reforma laboral de 2012 fins a l'exercici 2018 no van superar l'any de durada.

En concret, dels 11 milions de contractes indefinits que es van subscriure entre 2012 i l'any passat, 3,4 milions no van aconseguir l'any de durada, l'equivalent al 31% del total de contractes fixos, i només 7,6 milions van superar almenys l'any de durada.

"La reforma laboral del Partit Popular ha aconseguit que la contractació indefinida s'associï cada vegada més a la rotació laboral i la precarietat i menys amb una relació laboral estable", argumenta el sindicat.

L'organització que dirigeix Unai Sordo critica que, com a resultat de la reforma laboral de 2012, ara és necessari formalitzar més contractes indefinits per consolidar una ocupació estable. Així, sosté el sindicat, el 2018 van fer falta 1,6 contractes fixos per cada nova ocupació indefinida que es mantenia al final de l'any, mentre que abans de 2012 les xifres se situaven entre 1,1 i 1,2 contractes.

"Des de CCOO no admetem els efectes més que perniciosos de la reforma laboral executada pel Partit Popular que, després d'aparents formes més modernes d'organitzar les empreses i incentivar la contractació, amaguen antigues formes d'explotació i obren la porta a la descontrolada rotació laboral de la contractació indefinida i, en definitiva, a l'augment de la precarització del treball", afirma la secretària d'Ocupació del sindicat, Lola Santilla.