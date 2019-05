El Museu de Mallorca reprèn l'activitat de recepció de material arqueològic procedent de 45 expedients diferents

Actualizado 30/5/2019 14:49:58 CET

Tècnics del Museu de Mallorca han rebut aquest dijous material arqueològic, reprenent així la seva activitat de recepció de peixos de 45 expedients diferents que tenien pendent una petició de lliurament.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, les tasques de recepció que es van iniciar el passat mes d'abril i fins ara 12 ja han estat lliurades.

Des de la institució insular han explicat que aquesta activitat es produeix després d'un treball previ, que ha consistit a revisar el protocol de lliurament, que té la consideració de bé d'interès cultural (BIC).

A més, el Servei de Patrimoni del Consell ha elaborat un nou protocol de lliurament que implicarà reorganitzar l'espai disponible a la nau de Son Tous.

En concret, és tracta d'un procés de reorganització de l'espai i de la forma d'emmagatzematge de la nau que té el Museu de Mallorca a Son Tous. L'objectiu és fer més accessible el material al personal del museu i les persones interessades.

La recepció d'aquest material arqueològic es fa directament a la nau que el Museu de Mallorca té a Son Tous i no a la seu del Museu, com s'havia fet anteriorment, per guanyar operativitat i evitar desplaçaments posteriors de les peces en el lloc d'emmagatzematge.

En aquest moment, dues tècniques s'encarreguen de recepcionar aquest material. Es tracta d'una de grau mitjà procedent del Museu de Mallorca i una segona contractada pel Consell de Mallorca a través del SOIB.

Els lliuraments es fan d'acord amb un calendari, de manera ordenada i programada.