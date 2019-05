Palma convoca ajudes al lloguer dotades amb 300.000 euros per 2019

Publicado 15/5/2019 13:45:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la convocatòria 2019 de subvencions al lloguer, dotades amb 300.000 euros i dirigides a tota la ciutadania.

Les ajudes es podran sol·licitar entre el 28 de maig i el 28 de juny i el lloguer no podrà ser superior als 900 euros, segons ha informat la portaveu del govern municipal, Susanna Moll, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'equip de govern.

Els requisits estableixen ingressos màxims per poder optar a aquestes ajudes, que varien en funció del nombre de persones que convisquin al domicili. Per a una persona sola, els ingressos han de ser inferiors als 15.039 euros anuals; i inferiors als 18.800 euros, en comú, per a dues persones.

També és requisit per poder optar a les ajudes estar empadronat a Palma amb una antiguitat mínima de sis mesos i no tenir un altre habitatge en propietat.

L'import màxim de l'ajuda serà de 3.360 euros anuals (280 al mes) per unitat de convivència, però els joves d'entre 18 i 35 anys i els majors de 65 compten amb bonificacions i podran arribar als 4.200 euros anuals (350 euros al mes).

Cal recordar que en l'edició anterior, la convocatòria anava destinada exclusivament als joves. La partida també s'ha incrementat en 50.000 euros.

Cort habilitarà un punt d'informació en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Avinguda Gabriel Alomar, de 09.00 a 13.30 hores.