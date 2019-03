El Parlament demana que la planificació de les esteses elèctriques a Balears prioritzi la repotenciació

Publicado 28/3/2019 16:52:41 CET

El Parlament crearà una comissió d'estudi perquè la planificació d'esteses elèctriques sigui respectuosa amb l'entorn

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Economia del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposició no de llei amb la qual demana que la planificació de les esteses elèctriques a Balears prioritzi la repotenciació i l'aprofitament dels traçats existents quan sigui possible.

Es tracta d'una iniciativa presentada pel PSIB, defensada pel diputat Enric Casanovas en la reunió de la Comissió d'aquest matí. Quan no sigui viable l'aprofitament, plantegen que es faci cercant "alternatives que tinguin el menor impacte possible en el paisatge".

La PNL acorda crear en el Parlament una comissió d'estudi per explorar les possibles eines de Balears per garantir que la planificació de les esteses elèctriques "sigui el més respectuosa possible amb l'entorn". Aquesta comissió estarà formada per experts i membres dels grups parlamentaris.

A més, el Parlament també insta el Govern i als Consells a determinar els criteris i requisits essencials de la futura planificació de les esteses elèctriques, incloent-hi els possibles creixements de la demanda zonal o de zones prioritàries del desenvolupament d'energies renovables.

DISCRIMINACIÓ A MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA EN CONTRACTACIONS

D'altra banda, la Comissió també ha aprovat aquest dijous una altra proposició no de llei, de MÉS per Menorca, amb la qual demana a la Conselleria d'Hisenda que revisi els plecs de contractació impulsats per la Central de Contractació, amb l'objectiu de detectar criteris discriminatoris per a les empreses de Menorca, Eivissa i Formentera, "similars al detectat en l'acord marc d'homologació del subministrament de material d'oficina".

Respecte a aquest acord marc, el Parlament sol·licita modificar els plecs de clàusules administratives i canviar la configuració del criteri de reducció del termini d'entrega dels productes, "de manera que es garanteixi la igualtat d'oportunitats per a totes les empreses de les Illes".

Finalment, proposa organitzar jornades informatives sobre el funcionament de les licitacions de la Central de Contractació.