Armengol guanya a les Balears i podria tornar a reeditar-un pacte d'esquerres

Actualizado 27/5/2019 10:26:40 CET

Baixen el PP i la resta de partits d'esquerra i irromp Vox, que entra al Parlament balear amb tres diputats

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

El PSIB, partit liderat a Balears per Francina Armengol, ha guanyat les eleccions autonòmiques celebrades aquest diumenge a l'arxipèlag balear, per la qual cosa podria tornar a reeditar-un pacte progressista a la comunitat, tot i que la resta de formacions d'esquerra de les Illes (MÉS i Unides Podem) han obtingut pitjors resultats que els registrats a la cita electoral de 2015.

Gràcies a aquesta victòria dels socialistes per primera vegada en la comunitat, l'esquerra podria seguir governant a les Illes, ja que la majoria absoluta al Parlament s'obté amb 30 diputats. Els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podem (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).

Precisament, la candidata socialista al Parlament, que ha celebrat la "victòria històrica" del PSIB, ha donat per fet un nou pacte progressista al Govern, ja que "l'esquerra suma a aquesta Comunitat més de la majoria absoluta", ha recordat en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

"Avui em sento molt feliç, però també amb molta responsabilitat", ha dit la que actualment és presidenta del Govern en funcions qui ha preferit no entrar en com seran les negociacions. "Sempre hem pactat sobre línies polítiques i acords de govern", s'ha limitat a indicar.

BAIXA EL PP, PUJA CS I ENTRA VOX

El PSIB ha passat de tenir 14 escons a 19 escons, mentre que el PP ha aconseguit 16 (20 el 2015). A més, Ciutadans puja de dos parlamentaris a cinc, i Vox entra al Parlament amb tres escons.

El president del PP a la comunitat, Biel Company, ha admès que "no han complert amb els seus objectius", ja que "ni han estat la llista més votada, ni podran governar", pel que ha reconegut que "els hagués agradat un millor resultat".

No obstant això, el líder dels populars a les Illes ha considerat que "ha quedat clar" que són "la primera força de centredreta" i ha dit que hi ha "un PP fort" i "amb projeccions de tornar a créixer". "Quan es tornin a veure les coses, tornarem a governar, per projecte i per necessitat", ha argumentat.

Per la seva banda, Unidas Podemos ha caigut de deu parlamentaris fa quatre anys a sis diputats, MÉS per Mallorca ha passat de sis a quatre; i MÉS per Menorca, de tres en 2015, a dos. Es mantenen amb el mateix nombre de diputats que el 2015, el PI, amb tres escons, i Gent per Formentera, amb un.

AJUNTAMENT DE PALMA I CONSELLS

A l'Ajuntament de Palma també han aconseguit la victòria els socialistes de la mà de José Hila (9 regidors). Després del PSIB s'ha situat el PP (6 regidors) i Vox, que arriba al consistori palmesà amb quatre regidors. A continuació se situa Ciutadans, que també aconsegueix quatre regidors, Podem (3 regidors) i MÉS (3).

D'aquesta manera, PSIB, MÉS i Podem arribarien als 15 escons suficients per conformar la majoria, només un més que els que sumen PP, Vox i Ciutadans.

Cal recordar que la majoria a l'Ajuntament de Palma s'obté amb 15 escons. A les últimes eleccions de 2015, el PP va obtenir nou regidors i el PSIB va aconseguir sis; mentre que MÉS i Podem aconsegueixen cinc cada un, i Ciutadans, quatre.

CLADERA DIU QUE PODRAN CANVIAR "DEFINITIVAMENT" EL "RUMB" A MALLORCA

Als Consells Insulars, el PSIB ha guanyat els de Mallorca i Menorca, si bé al d'Eivissa el PP s'ha alçat amb la victòria.

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha celebrat els resultats i ha assegurat que "amb vuit anys de progrés" aconseguiran canviar "definitivament" el "rumb" de Mallorca.

Els militants socialistes varen celebrar de matinada la victòria electoral a la primera planta de la seu del partit, on el famós tema de Queen 'We are the champions' sonà amb l'arribada dels candidats a la sala.