El periodista Rafa Gallego, guanyador de la beca d'Autor Resident del Teatre Principal

Publicado 26/6/2019 16:43:48 CET

El també dramaturg va presentar el projecte 'La brigada invisible', sobre les cambreres de pis

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El periodista i dramaturg Rafa Gallego ha estat el guanyador de la segona beca d'Autor Resident del Teatre Principal corresponent al segon trimestre de 2019 a través del projecte 'La brigada invisible', segons ha informat el Teatre en una nota.

Així ho ha decidit la comissió de selecció, formada per l'actriu i dramaturga Catalina Florit; l'autor i resident del primer semestre de 2019, Jaume Miró; l'actor i dramaturg Toni Gomila, com a representant de l'Associació de Dramaturgs de Balears; i Carlos Forteza i Mònica Pérez, com a direcció del Teatre Principal.

'La brigada invisible', projecte guanyador dels quatre presentats, explora el món laboral de les cambreres de pis, 'Les kellys', que en els últims anys han donat a conèixer les dures condicions laborals en les quals treballen.

La comissió de selecció ha valorat la "urgència i utilitat" de la temàtica plantejada per aportar "argumentari" de cara al canvi social. A més, es valora la visibilització d'un sector des d'una perspectiva "no dogmàtica" en relació al turisme.

Mitjançant la resolució de la convocatòria d'Autor Resident, el Teatre Principal produirà una lectura dramatitzada del text i Gallego rebrà una quantitat de 2.500 euros, a més de disposar d'una sessió de tutoria dramatúrgica sobre la peça en col·laboració amb la Sala Beckett de Barcelona.