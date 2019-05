El pla d'ocupació de la Creu Rotja millora la situació laboral a 1.178 persones el 2018

Publicado 29/4/2019 14:02:31 CET

El 60 per cent de les persones que van participar en el Pla d'Ocupació de Creu Rotja en 2018 són dones

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pla d'Ocupació de Creu Rotja, que recolza a les persones que experimenten dificultats per accedir al mercat de treball, ha donat a conèixer aquest dilluns les seves dades d'atenció en 2018, de les quals es desprèn que fins a 1.178 persones van millorar la seva situació laboral amb el suport de l'organització a Balears.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, del total de persones ateses, un 60 per cent van ser dones. Aquest col·lectiu segueix sofrint les majors bretxes i desigualtats per accedir al mercat laboral, seguit per les persones migrants i refugiades, joves sense qualificació i les persones aturades de més de 50 anys.

El 2018, més de 360 persones van accedir a una oportunitat laboral després del seu pas pel Pla d'Ocupació de Creu Rotja Balears. A més, 385 van millorar les seves competències professionals i 185 es van capacitar per a un ofici, augmentant per tant les seves possibilitats d'accedir a una ocupació.

El Pla d'Ocupació de Creu Rotja a Balears ha explicat el 2018 amb 137 empreses col·laboradores que han permès gestionar més de 270 ofertes de feina i més de 70 pràctiques formatives en diferents sectors que necessiten professionals i aposten per brindar una oportunitat a els qui més ho necessiten.

A més, un equip de 12 persones voluntàries de Creu Rotja Balears va aportar el seu temps, els seus coneixements i la seva experiència per recolzar els processos d'inserció laboral al llarg de 2018.

Les actuacions del Pla d'Ocupació de Creu Rotja estan dirigides a millorar l'empleabilitat i l'accés a l'ocupació d'els qui ho tenen més difícil i tenen més bretxes (per ser dones, migrants, joves) des de l'orientació en la cerca de treball fins a la pròpia inserció laboral, passant per accions formatives i pràctiques professionals que permetin treballar en un sector determinat.

Darrere de les grans xifres, es troben persones a les quals una oportunitat els ha canviat la vida, com a Guadalupe, una dona de 49 anys que després de quedar-se sense feina durant la crisi, la seva edat es va convertir en una barrera per trobar un nou treball, segons Creu Rotja.

"Pensava que per la meva edat no tenia opció. Quan em preguntaven l'edat en les entrevistes, sempre em deien 'bé, ja et cridarem'. La meva vida ha canviat completament des que vaig participar en la Creu Vermella i vaig trobar una ocupació. Solament em surten paraules d'agraïment per aquesta oportunitat i per sentir que realment es valora el meu treball", comenta Guadalupe.

El Pla d'Ocupació de Creu Rotja Espanyola compta amb el suport de les administracions públiques a través dels programes operatius d'ocupació juvenil (POEJ) i del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia social (POISES) cofinançats pel Fons Social Europeu i pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.