El ple del Parlament aprova la Llei de Canvi Climàtic, que restringirà el dièsel en Balears des de 2025

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que entre altres mesures prohibirà l'accés de vehicles dièsel a Balears des de 2025 i preveu el tancament de les centrals energètiques contaminants a les Illes, amb l'objectiu de bandejar els combustibles fòssils i aconseguir un 100% d'energies renovables a la Comunitat el 2050.

Durant el debat en el Parlament no s'ha aprovat cap de les esmenes mantingudes per PP, PI, Podem, MÉS per Menorca i el Grup Mixt. El text legal complet ha tirat endavant gràcies al vot favorable dels partits d'esquerra, mentre que PP, Cs i PI han votat en contra d'alguns articles que han estat igualment aprovats.

En la seva defensa de la norma, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha avisat de l'alta dependència energètica de Balears i ha mantingut que els objectius que fixa la Llei són "assumibles i ambiciosos".

PROHIBICIÓ A NOUS VEHICLES GASOLINA DES DE 2035

En les mesures de mobilitat, la Llei es proposa disposar de 1.000 punts de recarrega de vehicles elèctrics en 2025 i tenir el parc mòbil totalment descarbonitzat el 2050.

Per a això, a més de la prohibició a l'accés de cotxes dièsel el 2025, entrarà en vigor la mateixa prohibició per a la resta de vehicles contaminants des de 2035 -cotxes, motos, furgons i furgonetes-. Els ja existents a Balears abans d'aquesta data podran seguir circulant. També introdueix canvis per a les empreses de lloguer de vehicles, un sector que haurà de funcionar amb una flota completament elèctrica per 2035.

La Llei de Canvi Climàtic, entre altres mesures, també preveu el tancament progressiu de les centrals contaminants, començant amb Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, però que també afecta a les centrals de Maó, Eivissa i Formentera; obligarà als grans aparcaments en superfície a instal·lar marquesines amb plaques fotovoltaiques; i crea l'Institut Balear de l'Energia, que podrà crear o participar en mercantils per comercialitzar energia elèctrica en règim de lliure competència.

