Pons confia que el decret llei que regula la cessió d'habitatges de grans propietaris s'aprovi en un mes i mig

Publicado 12/2/2019 10:07:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha confiat que el decret llei que regula la cessió d'habitatges obligatòria per part de grans propietaris s'aprovi aproximadament en un mes i mig.

"Està previst que l'exposició pública finalitzi aquesta setmana i quan tinguem aquest dictamen del Consell Consultiu podrem aprovar aquest decret", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

El conseller ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat de Podem Aitor Morrás sobre quan pensa el Govern aprovar el decret pel qual es regulen els habitatges desocupats i la seva cessió obligatòria per part dels grans tenidors.

Així mateix, ha recordat que des de la Conselleria ja s'han posat en contacte amb els 45 grans propietaris que han cedit els seus habitatges i ha explicat que el Govern ja s'ha posat en contacte amb dos d'aquests 45 grans tenidors per fixar una data concreta i establir les primeres valoracions sobre les condicions dels seus immobles.

Finalment, Pons ha destacat que a partir de la setmana vinent començaran les primeres visites dels inspectors per valorar les condicions en les quals es troben els habitatges i per determinar si són aptes o no.