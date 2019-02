Professionals del sector audiovisual de Balears assisteixen al Festival Internacional de Cinema de Berlín 2019

Publicado 13/2/2019 17:45:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegació balear formada per professionals del sector audiovisual de Balears participa aquests dies al Festival Internacional de Cinema de Berlín 2019, del 7 al 17 de febrer, amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota de premsa, els representants de Balears participen en les activitats professionals programades en el marc del festival, així com al Berlinale Co-production Market.

La delegació balear està formada per sis productors balears: el director Carlos Bover, guanyador del Goya 2019 al millor curt documental per 'Gaza'; la productora Aline O. Tur, de CEF Produccions; Pablo Azorín, de Quindrop Produccions Audiovisuals; Miguel Eek i Marta Castells, de Mosaic Produccions; Pablo Alcántara i Héctor Escandell, de Pauxa Films; Nuria Cano, de la Perifèrica Produccions; i Silvia Ventayol, directora de 'Mrs. Death'.

L'objectiu del Festival Internacional de Cinema de Berlín és oferir un punt de trobada als professionals del setè art. També compta amb un mercat de coproducció, Berlinale Co-production Market, per facilitar el finançament de projectes audiovisuals.

EL IEB EDITA UN CATÀLEG BALEAR

Per aquesta ocasió, el IEB ha editat un catàleg que recull 16 produccions audiovisuals que cerquen col·laboració en el marc del Festival Internacional de Cinema de Berlín.

Cadascuna de les productores de la delegació balear participarà diversos actes del festival i del mercat de coproducció per cercar aliances i finançament d'altres productores i entitats.

Carlos Bover cerca aliances per al seu llargmetratge 'Destrucció creativa d'una ciutat', projecte que el 2018 va rebre una subvenció de producció del IEB de 19.213 euros.

Aline O. Tur, de CEF Produccions, treballa en les produccions 'Castro', documental sobre el jutge que va instruir el cas Noos; 'Max'; la sèrie d'animació 'Vamps' i 'Hostal Orión', que va obtenir una subvenció de 4.800 euros del IEB.

Pablo Azorín, de Quindrop, es reuneix amb professionals del sector per cercar aliances per al seu documental 'Skorzeny, l'home més perillós d'Europa', que tracta la vida del tinent coronel Otto Skorzeny.

Els responsables de Mosaic, Miguel Eek i Marta Castells, presenten el llarg 'El Refugi', així com els documentals 'La primera dóna' i 'The city of the Dead'.

La productora eivissenca Pauxa Films assisteix amb el seu llarg de terror 'Incestum', del director Héctor Escandell, que actualment està en desenvolupament i va rebre ajudes a la projecció exterior de l'audiovisual del IEB en la convocatòria 2018, per a la realització del teaser promocional, així com la convocatòria de rodatges 2018.

Nuria Cano, de la Perifèrica, és a la fèria amb les seves produccions 'Ni remotament Max', que explora l'univers del dibuixant Max; 'La maleta de Madame Colette'; 'Quest' i 'Mrs Death', de la directora Silvia Ventayol.