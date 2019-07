Prop de 300 alumnes es presenten a les proves de selectivitat de juliol per pujar la nota obtinguda al juny

Publicado 9/7/2019 12:42:50 CET

Un total de 1.243 alumnes, que no s'havien presentat o havien suspès al juny, s'han matriculat a aquesta convocatòria

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 284 alumnes de Balears s'han presentat aquest dimarts a les proves de selectivitat de juliol, que es desenvoluparan fins al dijous 11 de juliol, amb l'objectiu d'obtenir millors resultats en les Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).

Així ho ha explicat el director de Secretariat Tècnic d'accés a la Universitat, Joan Antoni Mesquida, que ha explicat que de moment, les proves s'han desenvolupat sense incidències.

En total, fins a 1.243 alumnes, que no s'havien presentat o havien suspès al juny, s'han matriculat a aquesta convocatòria de juliol. Per Illes, a Mallorca hi ha 1.056 alumnes matriculats a les PBAU, 130 a Eivissa, 55 a Menorca i dues a Formentera.

És el segon any consecutiu que les proves de juliol, que substitueixen a les de setembre, es duen a terme a Balears, mentre que en altres comunitats com Catalunya fa diversos anys que la segona convocatòria de les proves es desenvolupen en aquest mes.

Mesquida ha explicat que aquest canvi ha estat "molt positiu", ja que els resultats són millors. "Els alumnes tenen els continguts molt més frescos, per la qual cosa celebro el canvi de convocatòria, crec que ha estat un canvi molt positiu", ha comentat el director.

Les proves han començat amb la prova comuna de Llengua Castellana, i seguiran durant el matí amb Anglès. Aquesta tarda es duran a terme les optatives, com Química, Arts Escèniques o Economia de l'Empresa.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

A partir d'enguany, a Balears es comptabilitza a més la nota obtinguda en una segona llengua estrangera, per la qual cosa els alumnes poden escollir entre alemany i francès com a optativa per millorar els seus resultats. En el cas de la Comunitat balear, "es tracta d'una demanda relacionada amb l'activitat turística d'aquesta comunitat", segons Mesquida.

La mesura, implantada des de la UIB, "no és obligatòria, però beneficia als alumnes de l'arxipèlag balear", ha explicat el director, referint-se a la quantitat d'alumnes amb una segona llengua materna que existeix a Balears.

Finalment, Mesquida ha explicat que encara no es tenen dades de les revisions demanades al juny, ja que enguany s'ha comptat amb una setmana menys que l'any passat entre la finalització del període de revisió i l'inici de les proves de juliol.