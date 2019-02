Prop de 45 científiques de Balears donen a conèixer la tasca investigadora de les dones en 55 centres educatius

Publicado 12/2/2019 14:58:50 CET

Prop de 45 científiques han impartit la xerrada 'Científiques a l'aula' a 55 centres educatius de Balears amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, celebrat aquest dimarts, per contribuir al foment de les vocacions científiques i visibilitzar la tasca investigadora de les dones.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, és el segon any consecutiu que l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) i la Conselleria d'Educació, amb la col·laboració de la Universitat de Balears organitzen aquesta activitat.

Les científiques voluntàries han explicat als alumnes la seva experiència personal, amb la finalitat de visibilitzar la seva tasca, i combatre així estereotips i biaixos culturals que poden donar lloc a actituds negatives cap a la ciència, amb l'objectiu de contribuir a lluitar contra la desigualtat de gènere en el camp de la ciència i la tecnologia.

MÉS HOMES QUE DONES A LA CIÈNCIA, SEGONS UN ESTUDI

Segons la Conselleria, un estudi realitzat en 14 països afirma que la probabilitat que les estudiants acabin un grau, un màster i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18, 8 i 2 per cent, respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants masculins és del 37, 18 i 6 per cent.

A més, els estudis mostren també que les nenes, a partir dels sis anys, comencen a considerar-se menys intel·ligents que els seus companys masculins encara que són elles les que destaquen en resultats acadèmics al llarg de tot el seu desenvolupament.

L'any 2015, Nacions Unides va proclamar l'11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, per denunciar la bretxa de gènere existent al món de la investigació i aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa de les dones i nenes en la ciència.